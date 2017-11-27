Demet Akalın’dan Nursel Ergin hakkında zehir zemberek açıklamalar

Var mısın Yok musun adlı programda tanınan sunucu Nursel Ergin, nişanlısı Murat Akyer ile geçtiğimiz akşam evlendi

Nursel Ergin’in “Her şeye rağmen evlendik” sözleri Demet Akalın’ın tepkisine neden oldu. Akalın, twitter sayfasına isim vermeden şunları yazdı: “Arkada kanserli bebek bırak. Üstüne evlenirken ‘Her şey inat’ de. Yuhhh yuh! Biz de bunlara prim verelim. Televizyona çıksınlar. Bize yazıklar olsun.”

AKALIN YANILDI

Demet Akalın’ın paylaşımına gelen yorumlar onun bu mesajı Nursel Ergin’e gönderdiğini ortaya çıkardı. Ancak Demet Akalın’ın kullandığı ‘kanserli bebek’ ifadesi yanlıştı çünkü kanseri yenen Murat Akyer’in çocuğu değil, ilk eşiydi.