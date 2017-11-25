25/11/2017 15:09
Ebru Gündeş Reza Zarrab ile yaşadığı yalıyı terk etti
Eşi Reza Zarrab'ın yargılanma süreci başladıktan sonra sanatçı Ebru Gündeş, Kanlıca’da bulunan yalıdan ayrıldı
Geçen haftaya kadar yalıda oturan ve kızı Alara'yı sabahları buradan okula gönderen sanatçının, güvenlik endişesiyle daha korunaklı bir sitedeki evine geçtiği öğrenildi. Diğer yandan geçtiğimiz günlerde ABD’de tutuklu bulunan eşi Reza Zarrab’dan boşanacağı yönünde haberler çıkan Ebru Gündeş’ten konuyla ilgili herhangi bir yalanlama gelmedi.