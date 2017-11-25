Selena Gomez 'Yılın Kadını' seçildi

Bu yıl, geçirdiği böbrek ameliyatı ve Justin Bieber ile yaşadığı aşkla en çok konuşulan isimler arasında yer alan dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez, Bilboard dergisi tarafından Yılın Kadını seçildi

2Bilboard Medya Grup Başkanı John Amato, "Selena sadece listelerin yükselen bir yıldızı değil, aynı zamanda genç kadınlar ona güveniyor, onlara kendilerini ifade etmeleri için ilham veriyor” ifadelerini kullandı. 25 yaşınaki güzel şarkıcı, ayrıca derginin fotoğraf çekimine de katıldı.