25/11/2017 12:28


Batum'daki yangında Cengiz Kurtoğlu ölümden döndü

Cengiz Kurtoğlu

Gürcistan'ın Batum kentinde 12 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınında sanatçı Cengiz Kurtoğlu da ölümden döndü

GürcBatum'daki otel yangını sırasında, bu akşam programı olan Cengiz Kurtoğlu'nun, 7'inci kattaki odasında olduğu ve itfaiye ekipleri tarafından bina dışına çıkarıldığı öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen usta sanatçının, kontrol amaçlı olarak hastaneye götürüldüğü belirtildi. Yangında 12 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. 


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