24/11/2017 18:55


Beyazıt Öztürk'ten flaş karar Beyaz Show bitiyor mu

Beyazıt Öztürk

20 yılı aşkın süredir Beyaz Show adlı programı sunan ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün bu yılın sonunda emekliye ayrılacağı konuşuluyor

Mesut Yar bugünkü köşesinde Beyazıt Öztürk’ün emekli olacağını yazdı. İşte Mesut Yar’ın yazısındaki o bölüm: Bir TV yöneticisi arkadaşım, “Beyazıt Öztürk bu yıl ‘Beyaz Show'a (Kanal D) noktayı koyacak” iddiasında bulundu. Beyaz'ın uzun bir süredir 22 yıllık bu klasikleşmiş işinden sıkıldığı söyleniyordu… Bu kulis doğruysa Beyaz, Amerika'da geniş kitlelere seslenen bir talk show sunucusu olma yaşındayken emekli olacak. Bir daha düşünmeli derim!


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