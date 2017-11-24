24/11/2017 10:05


Ünlü çift düğün tarihini açıkladı

Feyza Çıpa ve Kutsi

Uzun süredir beraber olan Kutsi ve Feyza Çıpa çifti, ilişkilerini resmiyete dökecek

Geçen ay rol aldığı dizinin setinde talihsiz bir kaza geçiren ve attan düşerek yaralanan Kutsi, önceki gün Etiler’de görüntülendi.Sevgilisi Feyza Çıpa ile poz veren oyuncu, korseyle dolaştığını söyledi: “Tedavim iki-üç ay daha sürecekmiş. Ağrı kesici ve iğnelerle yaşıyorum. Korseyle dolaşıyorum. Feyza da sağ olsun çok iyi baktı bana.” Eylül ayında 5 günlük bir ayrılık yaşayan Kutsi ile Feyza Çıpa, ilişkilerine dair bir de müjde verdi. Kutsi, '2018 yazında düğünümüz var' dedi.

 


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