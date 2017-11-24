Haluk Meltem'i aldatıyor mu, Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı

Geçtiğimiz günlerde yayından kaldırıldığı yönünde haberler çıkan Çocuklar Duymasın adlı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan ve final yapacağı iddia edilen Çocuklar Duymasın, bir haftalık aranın ardından yeni bölümüyle kendi gününde, Pazar günü 20.00'de ekranda olacak. Dizinin yapımcısı Birol Güven, Mesut Yar'a yaptığı açıklama çekimlerin devam ettiğini ve kanalın kararını beklediklerini söylemişti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haluk'tan boşanmak isteyen Meltem, bu karardan pişman olduğunu arkadaşı Gönül ile paylaşır. Diğer yandan Haluk, kendisi için uygun bir ev aramaya başlar. Tam o sırada hayatına giren bir kadın Haluk'a aşık olmuştur. Haluk ile Meltem'in boşanma sürecini hızlandırmak için elindeki tüm kozları oynar. Ancak Meltem, eşi Haluk ile barışmaya kararlıdır ve Haluk'a beklemediğibir sürpriz planlar.