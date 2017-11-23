23/11/2017 19:20


Nur Yerlitaş'tan skandal sözler için bir açıklama daha geldi

Nur Yerlitaş

Katıldığı bir davette canlı yayın yapan ve bu sırada kurduğu "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" cümlesiyle büyük tepki çeken modacı Nur Yerlitaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Dün bir basın açıklaması yapan Yerlitaş Instagram hesabından bir açıklama daha yaptı. Ünlü modacı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Geçen akşam katıldığım bir davette yaptığım canlı yayının altına yazılan hakaretler üzerine bir anda 'ŞEHİT' kelimesi duyunca, "artık bu ülkede şehit vermeye kimsenin tahammülü kalmadı" anlamında kullandığım kelimelerin kasıtlı olarak ya da yanlış anlaşılarak çok farklı yerlere çekildiğini ve resmen bir linç kampanyasına dönüştürüldüğünü üzülerek görüyorum.

Kimseyi şehitlerimizin aleyhine konuşturmayacağım gibi benim de şehitler aleyhine en ufak bir söz söyleyeceğim düşünülemez. Böylesine hassas olduğum bir konuda bu şekilde yanlış anlaşılmak beni derinden üzmüştür.

Her ne kadar basına yansıyan şekilde bir kastım bulunmasa da bu anlaşılma nedeniyle üzdüğüm tüm Şehit ve Gazi aileleri ile görevli tüm Polis ve Askerlerimizden öncelikle özür dilerim. Kamuoyuna saygılarımla. Nur Yerlitaş."


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