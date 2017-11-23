23/11/2017 11:11


Demet Akalın yakın dostu Nur Yerlitaş'ı sildi

Demet Akalın

Modacı Nur Yerlitaş'ın sosyal medyada yaptığı canlı yayın sırasında kullandığı"Şehitler mehitler aman yeter" ifadesine tepki olarak modacının yakın dostu sanatçı Demet Akalın, Yerlitaş'ı sosyal medya hesabından takipten çıkardı

Akalın'ın bu hareketi 'Demet böyle hassas konularda kimseyi affetmez.' yorumlarına neden oldu.Demet Akalın'ın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre; 'Nur Yerlitaş'ın sözlerine çok üzüldüm. Tepkimi böyle gösteriyorum' dediği öğrenildi.

NUR YERLİTAŞ SKANDAL SÖZLERİN ARDINDAN NE DEDİ

Nur Yerlitaş arkadaşının doğum günü partisinde, Instagram üzerinden canlı yaptığı konuşması sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle oluşan tepkiler üzerine basın açıklaması yaptı. "Ben Nur Yerlitaş. Benim hayata bakışımı, duruşumu beni uzaktan yakından tanıyan herkes bilir. Ucuz bir yanıltma taktiğiyle beni tüm sevenlerimin gözünde karalamaya çalışan kötü ruhlar asla sevinmesinler çünkü ben o kalıplara sığdırılamayacak kadar büyük yüreği olan bir kadınım. Çirkin ve kirli iştahlarıyla sosyal medyaya servis ettikleri kısacık görüntülerin aslı şudur: Sevenlerimin benden sık sık talep ettiği canlı yayını gerçekleştirdiğim bir sırada yanımdaki dostlarım bana bazı kişilerin 'şehitler var' yalanının arkasına saklanarak hakaret ettiklerini söylediklerinde 'Ne yapayım Allah Allah istediklerini söylesinler' dedim. Benim bu bir cümlemi alarak yaktıkları bir ateşe beni atmaya çalışan bu kirli kalpli insanların rahatsızlığım sebebiyle düzenli ilaç alıyor olmakla içki içemediğimi unutup elimdeki soda bardağına 'içki' demesi de aynı yozlaşmış zihniyetin ürünüdür. Benim ülkeme, vatanıma, bayrağıma saygımı ve minnetimi karalamaya kimsenin gücü yetmez. Allah ıslah etsin onları diyorum ve takdiri siz değerli kamuoyuna bırakıyorum.


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