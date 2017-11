Survivor yarışmasının birincisi Atakan'ın hapsi isteniyor

Survivor yarışmasının birincisi Avatar Atakan lakaplı Atakan Arslan'ın "Türk Milletini, Cumhuriyetini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyor

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şu iddialara yer verildi: "28 yaşındaki şüpheli Çağan Atakan Arslan'ın sosyal medyadaki bir videosu 21 Haziran 2016 tarihinde özel bir televizyon programında da yayınlandı. Söz konusu videoda 'Murat' isimli bir şahıs şüpheli Arslan ile röportaj yaptı. Röportajın sonunda da Murat ismindeki şahıs, "Başka söyleyeceğiniz bir şey var mı Türk halkına?' dedi. Arslan ise cevaben "Hepsinin …" dedi. Şüpheli Arslan'ın bu ifadeleri Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyetini alenen aşağılama kapsamında olduğu vurgulandı.

SORUŞTURMA İZNİ ADALET BAKANINDAN ALINDI

Şüpheli Çağan Atakan Arslan'ın, 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçunu işlediği gerekçesiyle 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. Ancak bu suç kapsamında soruşturma yapılmasının Adalet Bakanı'nın iznine bağlı olduğu belirtilen iddianamede, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den izin istendiği ve 16 Ekim 2017 tarihinde bakanın, şüpheli hakkında soruşturma izni verildiği kaydedildi.

"BEN ÜLKESİNİ SEVEN BİRİYİM BENİ KARALAMAYA ÇALIŞIYORLAR" DEMİŞTİ

Atakan bu video için şöyle açıklama yapmıştı: "An itibari ile sanal alemde adi şahsiyetsiz şeref yoksunu bir şahsın aleyhimde yaymış olduğu bir videoya denk geldim. Bir kaç yıl öncesine ait olan bu videoda müzik dinlerken sanki halkıma küfür ediyormuş gibi söyleneni farklı şekilde algılatarak bizi ve değerlerimizi hiçe sayan bu aşağılık mahlukata sadece yazıklar olsun diyorum. Ben ki yıllarca bayrağımız için dünyanın 4 bir yanında savaşmış bir adamım bu yapılan karalamalar beni ve ülkesini seven herkes için yalnızca bir masal niteliğindedir… Bu şahıs ve yayan fake hesaplar hakkında yasal işlemler başlatılmıştır en kısa zamanda adalet yerini bulacaktır… Her zaman dediğim gibi ALLAH VAR SIKINTI YOK …''