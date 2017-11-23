23/11/2017 07:48


Nur Yerlitaş'tan skandal sözlerin ardından ilk açıklama

Nur Yerlitaş

Yakın bir arkadaşının doğum gününe katılan Nur Yerlitaş, takipçilerine canlı yayın sırasında sarf ettiği "Ne yapayım Allah Allah, şehitler mehitler aman yeter" cümlesi hakkında açıklama yaptı

Skandal sözlerin sahibi Nur Yerlitaş görüntülere rağmen yaptığı bu açıklamayla adeta ‘özrü kabahatinden beter’ dedirtti. İşte Nur Yerlitaş’ın o açıklaması: “Ben Nur Yerlitaş, çirkin ve kirli iştahlarıyla sosyal medyaya servis ettikleri kısacık görüntülerin aslı şudur: Canlı yayını gerçekleştirdiğim bir sırada yanımdaki dostlarım bana bazı kişilerin ‘şehitler var’ yalanının arkasına saklanarak hakaret ettiklerini söylediklerinde ‘Ne yapayım Allah Allah istediklerini söylesinler’ dedim. Benim ülkeme, vatanıma, bayrağıma saygımı ve minnetimi karalamaya kimsenin gücü yetmez.”


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