22/11/2017 19:16


Tanem Sivar'ın köpeklerini zehirleyen komşuları hakkında flaş karar

Tanem Sivar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde güzel sunucu Tanem Sivar ve eşinin iki köpeğini zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen komşuları tutuklandı

Marmaris'in Bozburun Mahallesi'nde geçen 7 Kasım'da sunucu Tanem Sivar Dirvana ve eşi Edhem Dirvana'nın köpekleri 'Django' ve 'Pamuk' zehirlenerek öldürüldü. Tanem Sivar, Instagram hesabından 'Canımız gerçekten çok yanıyor, içimiz acıyor' paylaşımıyla üzüntüsünü duyurdu. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında önce gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan ardından tekrar gözaltına alınan çiftin komşuları K.Ü., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

mhp istifa
MHP'de bir toplu istifa daha
Tanem Sivar
Tanem Sivar'ın köpeklerini zehirleyen komşuları hakkında flaş karar
Mustafa Kemal Atatürk
Ulu Önder Atatürk'ün Öğretmenler hakkında söylediği sözler
Öğretmenler Günü
Öğretmenler Gününe özel anlamlı şiirler
Öğretmenler Günü
Öğretmenler Gününde alınabilecek hediyeler
İlgili Haberler
Deniz Seki

Deniz Seki yeniden yargılanmak istiyor

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı Survivor'ın başlayacağı tarihi açıkladı

Nur Yerlitaş

Nur Yerlitaş'tan canlı yayında şehitler hakkında skandal sözler

Survivor All Star

Survivor'a katılacak bir yarışmacının daha ismi açıklandı

Son Dakika Haberleri
mhp istifa

MHP'de bir toplu istifa daha

Mustafa Kemal Atatürk

Ulu Önder Atatürk'ün Öğretmenler hakkında söylediği sözler

Öğretmenler Günü

Öğretmenler Gününe özel anlamlı şiirler

Öğretmenler Günü

Öğretmenler Gününde alınabilecek hediyeler

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Amerika’dan silah desteği sürüyor

Amerika’nın Suriye’deki PKK/ PYD’lilere silah desteğinin hızla sürmesi, endişeleri de artırıyor. Bu silahların günün birinde Türkiye’yi hedef alacağı kuşkusu, aynı zamanda Amerika’nın dost mu, yoksa ...

Devam