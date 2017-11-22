22/11/2017 15:06


Deniz Seki yeniden yargılanmak istiyor

Deniz Seki

FETÖ mağduru olduğunu ve kendisine yönelik kumpas kurulduğunu söyleyen şarkıcı Deniz Seki, yeniden yargılanma talebinde bulunduğunu açıkladı

İşte Deniz Seki'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama: “Uyuşturucu temin ve tedarik eden Deniz Seki” diye anılıyor olmak beni çok kırıyor. Bana “Torbacı” bile dediler. Bu konuyla ilgili yeniden yargılanmak ve gerçekten beraat etmek istiyorum. Adalet Bakanlığı’na yeniden yargılanmak üzere bir talepte bulunduk. İnsanlar sadece yargılıyor, bilmiyorlar. Ben neyi, kime, nasıl temin edebilirim bana lütfen açıklasınlar. Bir gün kumpas mağdurlarından sayılacağımı düşünüyorum. Yıllar sonra itibarımı kurtaracağım ve bunun için sonuna kadar savaşacağım. Benim için bu mesele artık şeref, namus meselesi. Tekrar tekrar bunları konuşmak çok canımı acıtıyor. Bu konuyu tamamen kapatmak istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

Sanatçı, “Neden günah keçisi seçildiğinizi düşünüyorsunuz?” sorusuna ise “Bana sahip çıkacak, arkamda duracak kimsem olmadığı için. Sanat dünyasındaki insanlara gözdağı vermek için böyle bir yola başvurduklarını düşünüyorum. Asıl bu işleri yapan insanların başına hiçbir şey gelmedi. Geçen yıllanma, şarkılarıma, verdiğim emeklere yazık edildi. Ben bu sınavdan alnımın akıyla çıktım ancak geçen 1192 günün hesabını kim verecek?” diye yanıt verdi.


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