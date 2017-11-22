22/11/2017 12:53


Acun Ilıcalı Survivor'ın başlayacağı tarihi açıkladı

Acun Ilıcalı

Uzun soluklu yarışma programı Survivor, bu yıl efsane kadrosuyla ekrana çıkmaya hazırlanıyor. Yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı, Survivor'ın bu yıl ne zaman başlayacağını ilk kez açıkladı

Hakan Ural ve Seda Akgül'ün sunduğu Gel Konuşalım adlı programa konuk olan Acun Ilıcalı, Survivor'ın ne zaman başlayacağını duyurdu.  10 Şubat'ta TV8 ekranlarında başlayacak olan Survivor bu sene çok farklı konseptle gelecek. Bir takım All Star kadrosundan oluşurken diğeri gönüller takımından oluşacak.

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