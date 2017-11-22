Nur Yerlitaş'tan canlı yayında şehitler hakkında skandal sözler

Dün akşam Neslihan adındaki bir arkadaşının doğum gününe katılan modacı Nur Yerlitaş, sosyal medyada takipçilerine yaptığı canlı yayında skandal sözlere imza attı

Nur Yerlitaş, görüntülerde şarkıcı Serkan Kaya'nın eşi Ayşegül Kaya ile konuşuyor.Konuşma sonrasında modacı, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİLERİ TEPKİLİ

Nur Yerlitaş'ın bu görüntülerine takipçilerinden tepki geldi. Nur Yerlitaş'a takipçileri, "Size yakışmadı yazık", "Ekran önünde sevimli görünen yüzünüz göstermelikmiş" , "Onlar olmasa siz o masada oturabilir miydiniz?" ve "Siz ve söyleminiz çok çirkindi esefle kınıyorum sizi" gibi yorumlarda bulundu.