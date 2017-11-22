22/11/2017 12:38


Survivor'a katılacak bir yarışmacının daha ismi açıklandı

Survivor All Star

TV8 kanalında ekrana gelen sevilen yarışma programı Survivor'ın ne zaman başlayacağı belli oldu. Diğer yandan Acun Ilıcalı, yarışmaya katılacak isimleri tek tek açıklıyor

“Gel Konuşalım” isimli programa konuk olan Acun Ilıcalı, önemli açıklamalarda bulundu.  10 Şubat’ta Survivor’ın başlayacağını duyuran Acun Ilıcalı, All Star kadrosundan yer alan bir ismi daha açıkladı. Acun Ilıcalı, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve Turabi’nin ardından All Star’da Murat Ceylan’ın da olacağını söyledi.


Rasim Ozan Kütahyalı
Kütahya Baro Başkanından Rasim Ozan'a yönelik sert sözler
Bosna kasabı
'Bosna Kasabı' hakkında verilen karar belli oldu
LPG
LPG'ye zam yolda
Acun Ilıcalı
Acun Ilıcalı Survivor'ın başlayacağı tarihi açıkladı
Ertem Şener
Ertem Şener yaptığı açıklamayı inkar etti
İlgili Haberler
Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı Survivor'ın başlayacağı tarihi açıkladı

Nur Yerlitaş

Nur Yerlitaş'tan canlı yayında şehitler hakkında skandal sözler

Nagihan Karadere

Eski eşi bıçakla yaralama suçundan açılan davada karar çıktı

Banu Alkan

Banu Alkan hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
Rasim Ozan Kütahyalı

Kütahya Baro Başkanından Rasim Ozan'a yönelik sert sözler

Bosna kasabı

'Bosna Kasabı' hakkında verilen karar belli oldu

LPG

LPG'ye zam yolda

Ertem Şener

Ertem Şener yaptığı açıklamayı inkar etti

 Yazarlarımız
necdet sivaslı

Tarımdaki çıkmaz

Sırbistan'dan et ithal edilmesi kamuoyunda geniş yankı bulurken, yem fiyatlarındaki artış da dikkat çekti. Yem fiyatlarına son 3 ayda yüzde 100 zam geldiği ve samanın ...

Devam