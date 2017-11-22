Survivor'a katılacak bir yarışmacının daha ismi açıklandı

TV8 kanalında ekrana gelen sevilen yarışma programı Survivor'ın ne zaman başlayacağı belli oldu. Diğer yandan Acun Ilıcalı, yarışmaya katılacak isimleri tek tek açıklıyor

“Gel Konuşalım” isimli programa konuk olan Acun Ilıcalı, önemli açıklamalarda bulundu. 10 Şubat’ta Survivor’ın başlayacağını duyuran Acun Ilıcalı, All Star kadrosundan yer alan bir ismi daha açıkladı. Acun Ilıcalı, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve Turabi’nin ardından All Star’da Murat Ceylan’ın da olacağını söyledi.