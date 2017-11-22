Eski eşi bıçakla yaralama suçundan açılan davada karar çıktı
Survivor yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Nagihan Karadere'nin eski eşini bıçakla yaralama suçundan yargılandığı dava sonuçlandı
Davanın ilk celsesine Nagihan Karadere ve Uğur Gökçe katıldı. 8 Şubat’ta eşyaların toplanması konusunda tartıştığı eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen Karadere, 3 bin lira para cezasına çarptırıldı. Karadere’nin cezası ertelendi. Mahkeme, kavga sırasında eşinin boğazını sıkıp tehdit ettiği iddia edilen Uğur Gökçe’ye de 5 ay hapis cezası verdi. Gökçe’nin cezası, daha önceden başka bir suçtan mahkumiyetinin bulunması nedeniyle ertelenmedi.