21/11/2017 18:36


Hadise'den bomba açıklama 'Birkaç mülteci çocuk evlat edinebilirim'

Hadise

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Milli Pediatri Derneği’nin Antalya’da düzenlediği kongre nedeniyle sahne alan güzel popçu Hadise, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Gazetecilerin kendisine “Yıllardır mültecilerle ilgili çalışmalar yapan Angelina Jolie ile ortak bir proje yürütür müydünüz?” sorusu üzerine Hadise, “Böyle bir projede elbette seve seve yer alırım. Çocuklar konusunda bugüne kadar bana iletilmiş projelerin tamamına ‘evet’ dedim, yine ‘evet’ derim” diyerek bir mülteci çocuğu evlat edinmeyi düşünebileceğini de sözlerine ekledi: “Mülteci çocuklar konusunda iş sadece akademisyenlere düşmüyor. Hepimizin mülteci çocuklara kollarımızı açmamız, onlara sahip çıkmamız gerek. Düşünün; bizler evimizi değiştirdiğimizde bile çok tuhaf olmuyor muyuz? Yeni bir muhit, yeni komşular. Bu çocuklar ise başka bir ülkeye zorla gönderiliyor, sürgün ediliyorlar. Psikolojilerini düşünebiliyor musunuz? Bu arada mülteci bir çocuğu evlat edinme konusuna cidden sıcak bakıyorum. Annem ve babam da bu konuda mutlaka destek verecektir. Hatta bir değil birkaç mülteci çocuk evlat edinebilirim.”


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