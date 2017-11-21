Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 81. bölüm fragmanı izle

ATV kanalında ekrana gelen sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu akşam 81. bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Salı günlerinin vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu akşam da izleyici ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

YENİ BOLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hızır, Ekrem'den başka hainlerin de olduğunu fark etmiş, bir an önce hapishaneden kurtulmanın yollarını aramaya başlamıştır. Dışarıda olup bitenlerin sorumlularıyla yüzleşmek ve ailesinin başına gelenlerin hesabını sormak varken eli kolu bağlı oturması mümkün değildir.

Ünal Kaplan, en yakınındaki adam tarafından yıllarca kandırıldığını öğrenir ve yaşadığı suçluluk duygusuyla kendine bir günah keçisi arar. Bir yandan da Hızır'ın dışarıya çıktıktan sonra yapacaklarından nasibini almamak için kolları sıvayacaktır. Aynı korkuya sahip olan diğer isim Ekrem ise yapacağı bir hamleyle dengeleri değiştirecektir.

Hala firar durumunda olan İlyas'ın öfkesi, Mürsel'i bir türlü köşeye sıkıştıramadığı için günden güne artar. Ne zaman nereden çıkacağı belli olmayan Mürsel de hapishanedekileri bitirme konusunda kararlıdır. Tipi'den sonra sıra Kimsesiz Yaşar'dadır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 81. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLA