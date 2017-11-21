Şahan Gökbakar'dan Rasim Ozan'a yönelik sert açıklamalar

Boşnaklara yönelik sarf ettiği skandal sözlerin ardından Beyaz TV programındaki işine son verilen Rasim Ozan Kütahyalı'ya Şahan Gökbakar da tepki gösterdi

Sosyal medya hesabından Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün fotoğrafını paylaşan Şahan Gökbakar, isim vermeden Kütahyalı'ya tepki gösterdi.

Şahan Gökbakar şu mesajı paylaştı: "Bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye" sözünü boşununa dememişler...

Balkan göçmeni bir ailenin torunu olarak şunu çok net söylemeliyim; Boşnaklar haysiyetlerini ve vatanlarını savunmak için Avrupa'nın orta yerinde nasıl dimdik mücadele ettiler herkes gördü.Şerefli onurlu ve namuslu bir millettir Boşnaklar... O Kadar!" yorumunu paylaştı.