21/11/2017 08:03


Şahan Gökbakar'dan Rasim Ozan'a yönelik sert açıklamalar

Şahan Gökbakar

Boşnaklara yönelik sarf ettiği skandal sözlerin ardından Beyaz TV programındaki işine son verilen Rasim Ozan Kütahyalı'ya Şahan Gökbakar da tepki gösterdi

Sosyal medya hesabından Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün fotoğrafını paylaşan Şahan Gökbakar, isim vermeden Kütahyalı'ya tepki gösterdi. 

Şahan Gökbakar şu mesajı paylaştı: "Bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye" sözünü boşununa dememişler...

Balkan göçmeni bir ailenin torunu olarak şunu çok net söylemeliyim; Boşnaklar haysiyetlerini ve vatanlarını savunmak için Avrupa'nın orta yerinde nasıl dimdik mücadele ettiler herkes gördü.Şerefli onurlu ve namuslu bir millettir Boşnaklar... O Kadar!" yorumunu paylaştı.

 
İlgili Haberler
Seren Serengil

Bomba iddia Seren Serengil anne oluyor

Çocuklar Duymasın

Çocuklar Duymasın dün akşam neden yayınlanmadı

Teoman

Teoman hayranlarına müjde efsane geri dönüyor

Safiye Soyman

Safiye Soyman'dan kan donduran itiraf 'Köpek eti yedim'

Son Dakika Haberleri
Beşiktaş Porto

Beşiktaş Porto maçı saat kaçta ve hangi kanalda başlayacak

Rasim Ozan Kütahyalı

Sabah Gazetesi'nden Rasim Ozan Kütahyalı hakkında flaş karar

Rasim Ozan Kütahyalı

Rasim Ozan'ın o açıklamalarına Boşnak Derneklerinden kınama

Hulusi Akar

Genelkurmay Başkanı Akar'dan Rusya'ya kritik ziyaret

 Yazarlarımız
Türker Ertürk

NORVEÇ'TEKİ NATO SALDIRISININ ASLI ASTARI NEDİR

Basından öğrendiğimize göre; geçtiğimiz hafta Norveç’te düzenlenen NATO tatbikatında “düşman liderler biyografisinde” Atatürk’ün heykeli kullanılmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adına açılan sahte bir internet ...

Devam