Bomba iddia Seren Serengil anne oluyor

Bir süredir Özay Bakır ile birlikte olan Seren Serengil'in hamile olduğu iddia edildi. Serengil, daha önce 3 kez hamile kalmış ancak 3 bebeğini de kaybetmişti

Uzun zamandır magazin yorumcusu kimliğiyle ekranlara gelen Seren Serengil kadın hastalıkları ve doğum ünitesinden çıkarken görüntülendi. 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Seren Serengil'in telaşlı hali dikkatlerden kaçmadı.

Seren Serengil'in özellikle nazardan korktuğu için şu anda bu durumu doğrulamadığı da gelen bilgiler arasında… Ancak Uçankuş'un haberine göre; hastaneden alınan bilgiler kesin.