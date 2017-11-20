20/11/2017 09:28


Bomba iddia Seren Serengil anne oluyor

Seren Serengil

Bir süredir Özay Bakır ile birlikte olan Seren Serengil'in hamile olduğu iddia edildi. Serengil, daha önce 3 kez hamile kalmış ancak 3 bebeğini de kaybetmişti

Uzun zamandır magazin yorumcusu kimliğiyle ekranlara gelen Seren Serengil kadın hastalıkları ve doğum ünitesinden çıkarken görüntülendi. 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Seren Serengil'in telaşlı hali dikkatlerden kaçmadı.

Seren Serengil'in özellikle nazardan korktuğu için şu anda bu durumu doğrulamadığı da gelen bilgiler arasında… Ancak Uçankuş'un haberine göre; hastaneden alınan bilgiler kesin.


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