20/11/2017 09:23


Çocuklar Duymasın dün akşam neden yayınlanmadı

Çocuklar Duymasın

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın, bu sezon başında Kanal D'de yayınlanmaya başlamıştı. Ancak dizi dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelmedi. Bu da 'Dizi bitti mi?' sorularını gündeme getirdi

Başrollerini Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın paylaştığı uzun soluklu dizi Çocuklar Duymasın 19 Kasım Pazar akşamı ekrana gelmedi. Birol Güven, dizinin her ne kadar devam edeceğini duyursa da dizinin dün akşam yayınlanmaması izleyiciyi meraklandırdı.

Haluk ve Meltem çiftinin hikayesini ve aile yaşamını konu edinen Çocuklar Duymasın dizisi, Kanal D'de ekrana gelen 16 bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Yeni bölüm için bekleyişte olan izleyiciler ise, Kanal D'nin yayın akışında Çocuklar Duymasın yer almayınca final iddialarını gündeme getirdi.

Dizinin resmi sosyal medya hesaplarına baktığımız zaman ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama görmüyoruz. Birol Güven de konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Dizinin geleceğiyle ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapılması bekleniyor.


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