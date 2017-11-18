Teoman hayranlarına müjde efsane geri dönüyor

Türkiye'nin en iyi Rock müzisyenlerinden Teoman, ‘Koyu Antoloji’ adını verdiği bir albüm çıkarmaya hazırlanıyor

Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de bulunan bir mekanda objektiflere yansıyan ve keyifli hali dikkatlerden kaçmayan Teoman müjdeli haberi verdi. Sanatçı, aranje ettiği 26 eski şarkısını yeniden yorumlayacak. Edinilen bilgiye göre Teoman, radikal bir karar alarak eski şarkılarını alışık olmadığımız özgün bir tarzda seslendirecek.