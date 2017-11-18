Hale Soygazi 'Seda Sayan benden özür dileyecek'

Sanatçı Hale Soygazi, kendisinin çocuğu olduğunu iddia eden Murat Şar ve Şar'ı programa çıkaran Seda Sayan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu

Geçtiğimiz Akmerkez’de objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, konuyu yargıya taşıdığını söyledi: “Dava açıldı, duruşma gününü bekliyoruz. DNA testine mahkeme karar verir, biz de bunun için dava açtık. Ben o şahsın bu iddiasının altında maddiyat yattığını düşünüyorum. Psikolojik bir bozukluk da olabilir onda. Ben çocuk doğurmadım. Bunun bilimsel olarak kanıtlaması çok kolay.” Soygazi, Sayan’ın kendisinden özür dileyip dilemediği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Beni aramasını falan istemem. O programdan kimseyle konuşmam. Mahkemeden sonra özür dileyecekler zaten.”