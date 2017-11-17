17/11/2017 07:57


Gupse Özay kilo alıp vermenin püf noktasını açıkladı

Gupse Özay

Gupse Özay, projeleri için kısa süre içinde hızlı kilo alıp verebiliyor. Özay, bunun sırrını açıkladı

Gupse Özay kısa sürede böylesi kiloları alıp verebildiği için takipçileri tarafından sürekli bunu nasıl yapabildiğine dair sorularla karşılaşıyor. Deliha 2 filmi için de kısa sürede kilo alan Özay, ‘Görümce’ filmindeki zayıf halinin görüntüsünü Deliha ile yan yana koyarak bir paylaşımda bulundu ve altına da şunları yazdı: “Devamlı sorular geliyo nasıl kilo aldın, nasıl verdin diye. Vallahi bir formülü yok. Tamamen motivasyon! Filmdeki karakterimin gerçekçi olması için ne gerekiyorsa yapmayı istemekle alakalı! Görümce filmimdeki Yeliz’in güzellik kaygısı vardı. Zayıf olması gerekiyordu. Zeliha ise bunu önemsemiyor. Rahat tontiş bi kız. Ben onlar ne istiyorsa onları yaptım. Sizi seviyor ve öpüyorum. Not: zayıflama sürecini sizle paylaşacağım.”


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