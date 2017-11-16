Oyuncu Melek Baykal'ın uçakta panik anları

Türk Hava Yollarına ait İstanbul-Isparta seferini yapan uçak sis nedeniyle acil iniş yaptı. Uçakta bulunanlar arasında sanatçı Melek Baykal da vardı

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan saat 13.05’te havalanan THY’ye ait uçak, saat 14.20’de Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na iniş için alçaldı. Ancak, yoğun sis nedeniyle iniş gerçekleşmedi. Havada bir süre dönen uçak, ikinci denemesinde de pisti pas geçti. Bunun üzerine uçak, Antalya’ya yönlendirildi. Tiyatro sanatçısı Melek Baykal ve ekibinin de bulunduğu uçak, saat 15.30 sıralarında Antalya Havalimanı’na sorunsuz indi.