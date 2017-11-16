16/11/2017 11:07


Ameliyattan önce Deniz Seki'den açıklama 'Korkuyorum'

Deniz Seki

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde 3 yıl tutuklu bulunduktan sonra tahliye edilen Deniz Seki, fazla kilolarından kurtulmak için by-pass ameliyatı olmaya karar verdi

Operasyona karar verilirse midesini küçültecek olan sanatçının ince bağırsağının da mideye yakın kısmından 1 metre alınacak.

'Korkuyorum'

Operasyon için düğmeye basan sanatçı, dün sabah Taksim Acıbadem Hastanesi’ne giderek testlere başladı. Dört saat süren tahlillerin ardından çıkışta soruları yanıtlayan şarkıcı, ‘Bir takım tahliller yaptırdım. Mide by-pass’ı olacağım. Sıkıntılı ve meşakkatli bir ameliyat olduğu için korkularım var. Tahlillerin sonucuna göre karar vereceğim’ dedi. 


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