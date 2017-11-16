16/11/2017 09:22


Arif V 216'nın vizyona gireceği tarih belli oldu

Arif V 216

Cem Yılmaz'ın yeni filmi Arif V 216'nın vizyona giriş tarihi herkes tarafından merak ediliyor

Cem Yılmaz’ın canlandırdığı Arif karakterini çok özleyen duygusal robot ‘216’, Türkiye'ye geliyor. Filmde bu defa Arif ile ‘G.O.R.A'da tanıştığı insansı robot 216'nın maceraları anlatılıyor. ‘G.O.R.A' ve ‘A.R.O.G'da Özge Özberk'le kamera karşısına geçen Yılmaz, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ‘Arif v 216'da kadın başrol oyuncusu olarak Seda Bakan'ı seçti.

Post prodüksiyon çalışmaları devam eden Arif v 216, Nu Look ve CMYLMZ Fikir Sanat yapımcılığında 5 Ocak 2018 tarihinde vizyonda olacak. 


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