16/11/2017 08:50


Tuba Büyüküstün ile Angelina Jolie Los Angeles'ta buluştu

Tuba Büyüküstün Angelina Jolie

Uluslararası Asya Film Festivali’nde jüri üyesi olarak yer alan Tuba Büyüküstün, dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie ile bir araya geldi

İki güzel, Jolie’nin yönetmenliğini yaptığı “Önce Babamı Öldürdüler” (First They Killed My Father) adlı filmin festival gösterimi sonrasında düzenlenen kokteylde buluştu.UNICEF’in iyi niyet elçisi olan Tuba Büyüküstün ile BM iyi niyet elçisi Angelina Jolie, sosyal sorumluluk projeleri ve sinema hakkında sohbet etti. Büyüküstün ve Jolie, özellikle mülteci çocuklar için yaptıkları çalışmalarla tanınıyor. 

Geçtiğimiz yıllarda her iki sanatçı da tüm dünyanın dikkatini mülteci çocukların durumuna çekmek için hem Türkiye’deki hem de Ürdün’deki kampları ziyaret etmişti.


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