Türk yazar Metin hara ile yaşadığı aşkla magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında bulunan dünyaca ünlü manken Adriana Lima'nın ayakları sosyal medyayı salladı

Instagram'ın hikaye bölümünde spor sonrası ayaklarını paylaşan Adriana Lima'nın ayakları güzelliğine gölge düşürdü!

Deniz Akkaya, Adriana'nın ayaklarının fotoğrafını kendi sayfasında paylaşıp "Dünya güzelisin ama bu ayaklar olmamış." yorumunda bulundu.

Deniz Akkaya’nın esprisine bazı sosyal medya kullanıcıları çok kızdı. Adriana Lima'yı savunan bazı takipçileri Akkaya’yı eleştirdi.

Gelen eleştirilere cevap veren Akkaya, sosyal medya hesabından şunları yazdı; ‘Elinde klavye başka işi olmayan yada sağa sola sıçramak için an kovalayan kendisi ile sorunlular; siz her paylaşımı saldırı aracı ile kullanırsınız diye espri yapmayalım mı?

20 senedir her türlü espriyi son derece gülümseyerek göğsümde yumuşatıp pas verdim, çünkü namus şeref gibi kavramlar dışında ünlü olmanın bir tarafıdır bu espri anlayışı! Gelmiş Adriana Lima’nın ayak anatomisini koruyacağım ayağına bana saldıracak!!! Yemezler efendim….

Her halta duyarlılar! Acaba kaçınız Metin Haraya yüzlerce hakaret edilirken neredeydiniz? Yerim sizin duyarlılığınızı! Ancak ünlü bir insana saldırmak için yer bulunsa duruma göre duyarlılar!!