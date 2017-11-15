15/11/2017 08:09


Yasmin Erbil üstsüz pozuyla sosyal medyayı salladı

Yasmin Erbil

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medyada yaptığı yayınla yine çok konuşulacak

Yasmin, arkadaşıyla üstsüz bir şekilde görüntülü görüşme yaparken telefonunun ekran görüntüsünü dondurdu ve story’den takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında yüzünün bir kısmını kapatan Erbil’in göğsünü de saçlarıyla örttüğü görüldü.

Yasmin Erbil’in daha önce de yaptığı cesur paylaşımlarıyla sıklıkla gündeme gelmiş, Erbil’in annesi Nergis Kumbasar ve babası Mehmet Ali Erbil, kızlarını savunarak “Yaşının gerektiği gibi davranıyor” yorumunda bulunmuştu.


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