15/11/2017 08:04


O isim Vatanım Sensin dizisinin kadrosuna dahil oluyor

Vatanım Sensin

Daha önce Tatlı İntikam ve Ateşböceği dizilerinde rol alan Çağrı Çıtanak, Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Vatanım Sensin'in kadrosuna dahil olmaya hazırlanıyor

Hamilton'un bildikleri Cevdet'i korkutmaya başlamıştır. Dağıstanlı, Yanık Efe dedikleri Tevfik ile aynı cephede savaşmak için söz alır. Azize'nin geçmişte yaşadıklarının gizemi henüz bilinmezken, Cevdet ile yeniden karşılaşmak üzeredir. Cevdet, ölümle burun buruna geldiği an Azize, seslenir. Bu seslenme Cevdet'in hayatını kurtarabilecek mi? Leon, Hilal'in peşinden giderek ona olan özlemini bir nebze olsun azaltmak için konuşur. Hilal ve Leon'un duygusal sahneleri, her şey için yeni bir başlangıç olacak mı?


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