Doğum evindeki skandal Esra Erol'un programı ile gün yüzüne çıktı

ATV kanalından ekrana gelen Esra Erol'da adlı programa gerçek ailesini bulmak için giden Reşit isimli genç adam Adana'da yıllar önce yaşanmış kan donduran olayların gün ışığına çıkmasını sağladı

Daha önceki yıllarda evlilik programı yapan Esra Erol, bu yıl bambaşka bir formatta izleyici karşısına çıkıyor. Büyük skandal yaratacak Adana Meydan Hastanesi çocuk çetesi konusu, Türkiye gündemine bomba gibi düştü.1984 yılında doğan ve doğduğu gün evlatlık verilen Reşit ve Reşit’i büyüten anne Kerime Hanımın canlı yayına katılmasıyla başlayan hikâye, Esra Erol’da programı Türkiye’nin kanayan yarasına parmak bastı.

Aylardır süren Adana Meydan Hastanesi olayında, isimlerin değiştirildiği ve bu yüzden sağlıklı, hastane kayıtlarına ulaşılamadığı ve en acısı da çocuk alışverişi sayısının 1000li rakamlara ulaşmasıyla, bilmeden (kardeşlerin) birbirleri ile tanışıp evlilik hazırlıkları yaparken nikâhlarına günler kala gerçeklerin yüzlerine tokat gibi vurması, olayın ayrı bir trajik kısmı.

Çocuk ticareti adı altında alınan ihbarlarda binlerce kişi, Leyla Atay adını veriyor.Leyla Atay ile ilgili iddialar gün geçtikçe çoğalıyor.

Gelen ve konuşulan iddialar o kadar büyük ki, kan donduruyor. Dünyaya gelen çocuklar annelerinden koparılarak çocuğu olmayan ailelere yüklü paralar karşılığında, satılıyor. Akrabalara, komşulara, İncirlik’te yabancı uyruklu ailelere bile bu çocukların verildiği söyleniyor. Bu süreçte evraklar değiştirilerek kayıt dışı işlemler uygulanıyor.Esra Erol bu olayın peşini bırakmıyor, tüm ihbarları değerlendiriyor ve insanların yüreklerine ateş düşürmüş o isim her yerde aranıyor.