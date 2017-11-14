Nurgül Yeşilçay az kalsın canından oluyordu

İran'da meydana gelen 7,3 şiddetindeki depreme yakalanan Nurgül Yeşilçay, sağlık durumuyla ilgili bir sorununun olmadığını duyurdu

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay ‘Güzel Cin’ filminin çekimleri için gittiği İran’ın başkenti Tahran’da 7.3 büyüklüğündeki depreme yakalandı. Irak-İran sınırında 400’den fazla insanın hayatını kaybettiği binlerce insanın yaralandığı deprem sırasında otel odasında olduğunu söyleyen Nurgül Yeşilçay şunları söyledi: Set yeni bitmişti. Dinlenmek için odama çıktım. O an deprem oldu. Sallanmaya başladık. Hemen resepsiyonu aradım. ‘Korkulacak bir şey yok’ dediler. Çok şükür iyiyiz. Çekimleri bitirmeden dönmeyeceğim”