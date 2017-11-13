13/11/2017 14:18


Şeyma Subaşı'na hakaretten 3 kadın gözaltında

Şeyma Subaşı

Acun Ilıcalı ile geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren Şeyma Subaşı'ya yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 3 kadın gözaltına alındı

Kadın şüphelilerin organize olarak Subaşı’na hakaret ettikleri, üzerinde bazı montajlar yapılan videoları sosyal medya hesaplarında paylaştıkları tespit edildi. Olayla ilgili paylaşımda bulunan 15 kişinin de isimlerinin belirlendiği ve yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığının açtığı bir soruşturma üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 9 Aralık 2016 tarihinden itibaren sosyal medya hesapları aracılığı ile Şeyma Subaşı’na hakaret eden kişileri yakalamak için operasyon başlattı. Arge Bilgi İşlem Büro Amirliği Bilişim Suçları Bürosu’nca yapılan operasyonda Yeşim N.(38) İstanbul’da, İlknur R.(37) ise Mersin’de gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltı işlemleri sırasında Yeşim N.’nin suç delillerini yok etmek için kullandığı tablet bilgisayarı kırmaya çalıştığı ancak başarılı olamadan yakalandığı belirtildi. Bu operasyonun şüphelilerinden Canan K.’nın ise bir süre önce yurt dışına çıktığı ve yakalanması için interpol aracılığı ile işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

İKİNCİ DALGA OPERASYON YAPILDI

Bu operasyonların tamamlanmasının ardından Şeyma Subaşı’nın hakaretlerin devam ettiği yönündeki ikinci şikayeti üzerine tekrar harekete geçen polis ekiplerinin bu kez Yazgülü T’yi de aynı suçlamayla gözaltına aldıkları öğrenildi. Avcılar’da yakalanan şüphelinin bilgisayarında yapılan incelemede Şeyma Subaşı’na hakaret ettiği yönünde dijital deliller bulunduğu öğrenildi.

15 KİŞİ DAHA ARANIYOR

Soruşturmayı derinleştiren polis Şeyma Subaşı’na hakaret ettikleri iddiasıyla 15 kişinin isminin tespit edildiğini bu kişilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini söylediler. 

Kaynak: DHA


sinema guzeli
Sinema Güzeli Bakü’de
Asamoah
Galatasaray'da Asamoah baskısı sürüyor
Şeyma Subaşı
Şeyma Subaşı'na hakaretten 3 kadın gözaltında
cumhurbaşkanı erdoğan
Cumhurbaşkanı 'İsmail Bey'in aday olduğunu yeni öğrendim'
ırak deprem
Flaş haber deprem sonrası ölü ve yaralı sayısı artıyor
İlgili Haberler
Yağmur Sarıoğlu

Sabri Sarıoğlu ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor

Ivana Sert

Avukatı ünlü modacıya dava açtı

Ali Sunal

Ali Sunal'dan babasıyla ilgili yürek burkan itiraf

Emel Müftüoğlu

Emel Müftüoğlu'nu görenler şaşkına dönüyor

Son Dakika Haberleri
sinema guzeli

Sinema Güzeli Bakü’de

Asamoah

Galatasaray'da Asamoah baskısı sürüyor

cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanı 'İsmail Bey'in aday olduğunu yeni öğrendim'

ırak deprem

Flaş haber deprem sonrası ölü ve yaralı sayısı artıyor

 Yazarlarımız
necdet siaslı

İyi Parti taban yapmaya başladı

Meral Akşener’in Genel Başkanı olduğu İYİ Partisi’nin merkez sağı kucaklayacağı söylenmişti. MHP’den ayrılan ve bu partinin % 50 oyunu alan İYİ Parti’nin AK Parti küskünleri ...

Devam