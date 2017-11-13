Galatasaray'dan Göztepe'ye transfer olan Sabri Sarıoğlu, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.

Milli futbolcunun eşi Yağmur Sarıoğlu instagram hesabından yaptığı paylaşımla hamileliğinin 7 ayı geçtiğini belirtti.6. yaşını dolduran oğulları Sarp’tan sonra bir çocuk daha bekleyen ünlü çift birlikte verdikleri pozla müjdeli haberi duyurdu. Bir hava yolu şirketinde pilotluk yapan Yağmur Sarıoğlu, Sabri ve oğlu Sarp ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.