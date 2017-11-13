Avukatı ünlü modacıya dava açtı

Ünlü modacı Ivana Sert'in yaklaşık 5 yıldır avukatlığını yapan Okan Bingül, 500 bin 711 lira vekalet ücretini alamadığını iddia etti ve ardından 10 bin liralık tazminat davası açtı

Görevsizlik kararıyla İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne gönderilen dava dilekçesine göre Ivana Sert hiçbir haklı gerekçe göstermeden Okan Bingül’ü 29 Mayıs 2017 tarihinde avukatlığından azledip Avukat Haldun Ergun’la çalışmaya başladı. Avukat Haldun Ergun, Ivana Sert’ten aldığı vekâletnameyle Okan Bingül’ü aradı ve Ivana Sert’le ilgili olan tüm dosyalardan el çekmesi gerektiğini söyledi.

500 BİN LİRALIK AVUKATLIK ÜCRETİ

Avukat Okan Bingül artık kendisiyle çalışmak istemeyen Ivana Sert’e telefon açarak vekâlet ücretlerini istedi. Ancak Ivana Sert vekâlet ücretleri ile Okan Bingül’ün yaptığı masrafları ödemek istemedi. Avukatlık ücretlerini alamayacağını anlayan Okan Bingül noterden ihtarname çekerek ücretini ve masraflarını istedi. Eğer ücreti ödenmezse dava açacağını Ivana Sert’e bildirdi. Ivana Sert’le aralarında yazılı bir ücret sözleşmesi bulunmadığını anlatan Okan Bingül, şimdilik 10 bin liranın davalıdan tahsilini istedi.

Kaynak: HÜRRİYET