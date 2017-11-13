Ali Sunal'dan babasıyla ilgili yürek burkan itiraf

Türk sinemasının unutulmayacak isimlerinden usta sanatçı Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, babasıyla ilgili yürek burkan bir açıklamada bulundu

İstanbul Komedi Festivali kapsamında açılışı yapılan veKemal Sunal'ın sinema ve özel yaşamına ait eşyalarının yer aldığı sergiyi; Sunal'ın eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal ve kızı Ezo Sunal açtı. Gül Sunal, "Kemal her şeyi biriktirirdi. Evlenmemiz için aldığımız özel raporu bile saklamış. Oğlunun sünnetinde giydiği kıyafeti bile bu sergide" dedi. Babasının filmlerini izleyemediğini söyleyen Ali Sunal ise "Babamın filmlerini hâlâ izleyemiyorum. İleride bir çocuğum olursa dedesini tanıtmak için belki izleyebilirim" diye konuştu.