Emel Müftüoğlu'nu görenler şaşkına dönüyor

Son olarak 80 kilo olan şarkıcı ve oyuncu Emel Müftüoğlu, fazla kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olmuştu. Sanatçı, tam 30 kilo vererek bambaşka bir görüntüye kavuştu

Emel Müftüoğlu, geçtiğimiz yıl Kasım ayında 80 kiloya çıkınca sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. Yakınlarının "Artık ameliyat olmalısın" şeklindeki ısrarları sonucu 1 yıl önce mide küçültme ameliyatı oldu. 30 kilo verip 50'ye kadar düştü. 1.56 boyundaki şarkıcı ideal kilosuna kavuştu.

Geçtiğimiz günlerde objektiflere yansıyan Emel Müftüoğlu "Çok iyiyim ve sağlıklıyım" dedi.