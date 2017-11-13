13/11/2017 09:54


Sanatçı Sertab Erener'in acı günü

Sertab Erener

Sanatçı Sertab Erener'in babası avukat Nizamettin Erener, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Babasının ölüm haberini Adana'da verdiği konserde alan Erener, ilk uçakla İstanbul’a döndü. 85 yaşında yaşamını yitiren Nizamettin Erener, dün Teşvikiye Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedildi. 

Cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Sertab Erener ile abisi Serdar Erener’in ayakta durmakta güçlük çektikleri gözlendi. Törene Serdar Erener’in eşi Nil Karaibrahimgil ile Fatma Turgut ve Sinan Çetin de katıldı. 


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