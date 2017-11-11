11/11/2017 10:59


Seçkin Piriler aldatıldığını öğrendiğinde bakın ne yapmış

Seçkin Piriler

Eski manken Seçkin Piriler, eski eşi Kaan Tangöze tarafından aldatıldığını öğrendikten sonra ne yaptığını ilk kez açıkladı

Piriler, eski eşi Kaan Tangöze konusunda flaş bir itirafta bulunurken, Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural’la ilk karşılaşma anını anlattı. Lifetime kanalında Mehmet Coşkundeniz ve Yeşim Salkım’la birlikte ‘Laf Bende Kalmasın’ programını sunan Seçkin Piriler, eski eşi Kaan Tangöze ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İhanet konusunu açan Yeşim Salkım “Ben orada değildim; ama bana arkadaşlarım anlattı” diyerek şunları söyledi: “Seçkin ve Kıvılcım , Cihangir’de herkesin gittiği, ünlü bir kafede karşılaşıyor. Seçkin de orada, ‘öteki kadın’ da orada. Bu kadının o kafeden kalkıp gitmesi gerekirken, utanmadan Seçkin’in karşısına oturuyor. Karşıdan el hareketleri falan yapıyor. Seçkin de sakinliğini koruyor ve hiçbir şey yapmıyor. Bakın çok açık söylüyorum, bana yapacak öyle el hareketi falan, onun orada saçını başını yolarım.”

Yeşim Salkım’ın sözleri üzerine Seçkin Piriler, “Yanımda gazeteci arkadaşım vardı. En büyük şahidimdir. Hiçbir şey yapmadan, demeden çıktım oradan. Ama o, Kaan’a öyle bir anlatmış ki Kaan da ona inanmış” dedi. Mehmet Coşkundeniz’in “Peki sen Kıvılcım’a bir şey yapmadın, Kaan’a da mı yapmadın?” sorusuna Piriler, “Kaan’ın kafasına tablet fırlattım ve pişman da değilim. Ben de insanım sonuçta” yanıyınmı verdi. “Peki Kaan kapına gelsin ister misin?” sorusu üzerine, “Tabii ki isterim, belki affetmem. Çünkü aldatan bir daha aldatır. Ama o zaman öyle bir şey olur ki bir bakmışsınız barışmış olurum” şeklinde konuştu.

 


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