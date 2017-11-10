Müjdat Gezen 'Atatürk'ün gözlerine bakamadım'

İstanbul Kadıköy'de canlı olarak yayınlanan Halk Arenası’nda oyuncu Müjdat Gezen, Atatürk'ün vefatının yıl dönümü nedeniyle açıklama yapıyor

Müjdat Gezen'in açıklamalarından önemli notlar, 'Atatürkçü, Kemalist olmak, adlandırmak, ayırmak… Celal Bayar “Seni sevmek ibadettir” demiş. Bugün 08:30’da kalktım. Kafam yorgun. Hem bu ülkede yaşayacaksın hem de kafan yorulmayacak! 09:05’te bizim orada teknelerin düdükleri ötmeye başladı. Döndüm Atatürk’ün fotoğrafına. Gözlerine bakamadım. Ölümünden bu kadar yıl sonra hangi lider halkı tarafından böyle anılıyor? Hangi lider bu kadar güzel anılıyor? Bir tane örnek gösterin. Bu nasıl bir şey ya! En ağır baskıya, küfüre uğradığı yıl, Anıtkabir rekor kırıyor. Bu sevgi 4 bin sene sonra da yok olmayacak. Ne ayyaşlığını bıraktılar ne ailesini.'