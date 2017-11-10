Vatanım Sensin'de Atatürk'ün çağrısı duygulandırdı

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Vatanım Sensin dün akşam yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana geldi

Vatanım Sensin dizisinin yeni sezonun ilk bölümünde Mustafa Kemal Paşa, İngilizlerin himaye teklifini reddeder. Yabancı heyet odasından çıktıktan sonra Ulu Önder'in şöyle dediği aktarılır:

"Efendiler... Refik Bey'in İngilizlerle ve Yunanlılarla yaptığı anlaşmadan ve bize oynadığı oyundan artık herkesin haberi var.

Paşa, şunu bildirmemi emretmiş. Yabancı bir devletin koruma ve kollayıcılığını kabul etmek Türk milletinin şeref ve haysiyetine yakışmaz. Himaye asla kabul edilmeyecektir.

Türk milleti hürdür... Ya İstiklal Ya Ölüm"

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