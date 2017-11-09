Oyuncu Mine Tugay minibüs şoförünün saldırısına uğradı

Güzel oyuncu Mine Tugay otomobiliyle seyir halindeyken bir minibüs şoförü tarafından saldırıya uğradı. Tugay, haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

Daha önce Paramparça adlı dizide rol alan 39 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından bir minibüs şoförünün saldırısına uğradığını açıkladı. Mine Tugay paylaşımının altına ''Şehrin ortasında bir minibüs şoförünün saldırısına uğradım. Tek suçum beni arabasıyla taciz ettiği için kornaya basmam...'' notunu düştü.