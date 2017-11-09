09/11/2017 07:50


Ünlü İtalyan şef hayatını kaybetti

Antonio Carluccio

Ünlü İtalyan şef Antonio Carluccio 80 yaşında hayata veda etti

Carluccio’s restoran zincirinin kurucusu Carluccio’nun menajeri tarafından yapılan açıklamada “Carluccio bu sabah hayatını kaybetti” ifadesini kullandı.

Carluccio’nun ölüm sebebi açıklanmazken, restoran zincirinden yapılan açıklamada ise, “Antonio’nun ismi sadece kapımızda yazmıyor, kalbi ve ruhu da lokantamızda” ifadesini kullandı. Carluccio’nun İstanbul’daki lokantaları kapanmış ve en son olarak da Kanyon AVM’de açtığı restoran kepenk indirmişti.

Carluccio, lokantasının yanı sıra birçok yemek kitabı yazmış ve Gennaro Contaldo ile birlikte bir TV programı yapmıştı. Carluccio, bir restoranla başlattığı işletmecilik kariyerine dünya çapındaki 90 restoran ve yaklaşık 150 milyon dolarlık bir gastronomi imparatorluğuyla devam etti. Türkiye’de sadece Atatürk Havalimanı’ndaki restoranı kalan Carluccio’nun restoranlarında yaklaşık 3.200 kişi çalışıyor.

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