Emre Belözoğlu’ndan doğum yapan eşine milyonluk jest

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu geçtiğimiz günlerde baba oldu. Tecrübeli futbolcu doğum yapan eşine 3.1 milyon TL'lik bir hediye aldı

Yıldız futbolcu Emre Belözoğlu, eşine ilk iki doğum sonrası Kanlıca’da 2.5 milyon dolara villa almıştı. Posta Gazetesi’nde yer alan habere göre ise, üçüncü bebek için de 800 bin dolara azimut marka yat alıyor. Alınan bilgiye göre Tuğba Belözoğlu bu yatı bir süredir istiyormuş. 2009 yılında evlenen Emre-Tuğba Belözoğlu’nun Ömer Akif isminde bir oğulları, Zeynep Neda isminde de bir kızları var.