08/11/2017 17:45


Alp Navruz Balıkçı Oldu

Alp Navruz

Alp Navruz'dan çok konuşulan paylaşım

‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisinde Sinan Egemen karakterini canlandıran genç oyuncu Alp Navruz, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımıyla çok konuşuldu.

 

 

Navruz, ünlü yönetmen Yusuf Can Özbilen’in yönettiği, çekimleri bir gün boyunca Poyrazköy’de 15 kişilik bir ekiple gerçekleşen Fashion videosunu sevenleriyle buluşturdu.

 

 

Çekimlerde, özel olarak getirilen 1964 model Chevrolet Apachi marka eski bir araç da kullanıldı.

 

 

Videoda dört farklı karaktere bürünen yakışıklı oyuncunun, vintage ve balıkçı tarzı sosyal medyada çok konuşulanlar listesine girdi.

Kısa sürede 500.000 görüntülenmeyi geçen video, Instagram’da trend videolar listesinde de yerini aldı.

 

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