08/11/2017 17:07


Hadise'den Murat Boz hakkında çarpıcı açıklama

Hadise

Güzel popçu Hadise, yakın arkadaşı Murat Boz'un sevgilisi Aslı Enver ve ailesiyle konuşurken seslerinin gizlice kaydedilip yayınlandığını söyleyerek mahkemeye başvurmuştu. Hadise konuyla ilgili açıklamalarda bulundu

Ünlü şarkıcı, Boz’un Bodrum’daki villasına böcek yerleştirildiğini söyledi.Hadise, “Buradan beni çıkarken çekebilirsiniz. Ama evinize işitme cihazı yerleştirmek ve dinlemek nedir. Biz ünlüyüz diye insan değil miyiz?” dedi. Şarkıcı, muhabirlerin, “Böcek mi yerleştirilmiş?” sorularına ise “Aynen öyle. Ben Murat’la konuştum. O çok üzgün bu işin peşini bırakmayacak” yanıtını verdi.

 

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