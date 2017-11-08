08/11/2017 17:05


Özge Ulusoy'dan Hacı Sabancı'nın açıklamalarına jet yanıt

Özge Ulusoy

Özge Ulusoy, eski sevgilisi Hacı Sabancı'nın kendisi ve annesi hakkında yaptığı açıklamaların ardından ilk kez konuştu

Manken ve sunucu Özge Ulusoy, dün katıldığı özel bir davette gazetecilerin "Hacı Sabancı’nın yaptığı açıklamalar hakkında ne düşüyorsunuz?" sorusu karşısında  “ Benim için tabi ki üzücü. İkincisi biz çok uzun süren bir ilişki yaşadık. İlişkimiz boyuncada bir çok şey yazıldı çizildi. Ben ilişkimiz boyunca konuşmadım. Aradan yedi ay geçti, bugün de bu konuyla ilgili hiç bir şey konuşmayacağım” dedi.


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