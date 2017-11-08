08/11/2017 16:53


DJ Hasan Köseoğlu gözyaşları içinde toprağa verildi

DJ Hasan Köseoğlu

Bodrum'da merdivenlerden düşerek hastanede tedavi altına alınan Müzisyen ve DJ Hasan Köseoğlu, sevdikleri tarafından gözyaşları içinde bugün toprağa verildi

Dün gece yarısı hayata gözlerini yuman Köseoğlu’nun cenazesi, ailesi, arkadaşları ve dostlarının gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurladı. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, siyasi parti başkanları ve bazı kurum, kuruluş ve dernek üyeleri cenaze törenine katıldı.Dj Köseoğlu’nun cenazesine ünlü oyuncu Birce Akalay da katıldı. Yakın arkadaşı olduğu Köseoğlu’nın cenazesinde gözyaşlarına boğulan Akalay’ı aradaşları güçlükle sakinleştirdi.Törenin ardından Köseoğlu’nun cenazesi Karaburgaz mezarlığına defnedildi.Öte yandan, Köseoğlu'nun ünlü televizyoncu Okan Bayülgen’in de kuzeni olduğu öğrenildi.


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